Туристка провалилась под землю во время прогулки у гейзеров и угодила прямо в кипяток

Daily Mail: туристка провалилась под землю в парке США и угодила в кипяток

Американская туристка провалилась под землю в парке в США во время прогулки у гейзеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Йеллоустонском национальном парке. 60-летняя женщина из Нью-Гемпшира упала под тонкую геотермальную корку и угодила прямо в кипящую воду. Она получила ожоги второй и третьей степени и была госпитализирована. Известно, что на месте несчастного случая были предупреждающие знаки, однако американка их проигнорировала.

По словам сотрудников парка, женщина чувствует себя хорошо. Ее переправили на вертолете в региональный медицинский центр Восточного Айдахо.

Ранее индийская туристка провалилась под тротуар в Куала-Лумпуре: прогуливаясь по улице, она попала на видео и бесследно исчезла под землей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как она падает в дыру, внезапно образовавшуюся под ногами.