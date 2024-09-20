Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:06, 20 сентября 2024Путешествия

Туристка провалилась под землю во время прогулки у гейзеров и угодила прямо в кипяток

Daily Mail: туристка провалилась под землю в парке США и угодила в кипяток

Фото: United Kingdom / Reuters

Американская туристка провалилась под землю в парке в США во время прогулки у гейзеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Йеллоустонском национальном парке. 60-летняя женщина из Нью-Гемпшира упала под тонкую геотермальную корку и угодила прямо в кипящую воду. Она получила ожоги второй и третьей степени и была госпитализирована. Известно, что на месте несчастного случая были предупреждающие знаки, однако американка их проигнорировала.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

По словам сотрудников парка, женщина чувствует себя хорошо. Ее переправили на вертолете в региональный медицинский центр Восточного Айдахо.

Ранее индийская туристка провалилась под тротуар в Куала-Лумпуре: прогуливаясь по улице, она попала на видео и бесследно исчезла под землей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как она падает в дыру, внезапно образовавшуюся под ногами.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

      Рухнули акции немецкого автогиганта

      Катя Лель раскрыла секрет красоты

      В России представители теробороны пожаловались на отсутствие выплат

      Тигр съел пастуха

      900-летнее веретено нашли археологи в российском регионе

      Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

      Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

      На Украине запретили призыв одной категории граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше