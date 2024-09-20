У известной российской блогерши нашли долг более 60 миллионов рублей перед налоговой

Блогерша Надин Серовски должна ФНС более 68 миллионов рублей

Известная российская блогерша Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова) должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более 68 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что у блогерши нашли долг перед налоговой, сумма которого составила 68 194 482 рубля.

Также отмечается, что Серовски продает различные курсы по тематике похудения, личностного роста и построения личного бренда. Так, участие в одном из последних продуктов блогерши стоило 500 тысяч рублей. В 2023 году она сообщала, что уехала в Дубай.

Ранее стало известно, что долг перед налоговой нашли у российского блогера Сергея Косенко, попавшего в скандал из-за видео, где он бросает младенца в снег. Отмечается, что его размер составил 10 миллионов рублей. В ФНС также заявили о готовности заблокировать счета продюсерского центра, который ему принадлежит, также имеющего задолженность в 3,1 миллиона рублей.

Надин Серовски — известная российская блогерша, прославившаяся благодаря авторским марафонам. Сейчас на ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подписаны девять миллионов пользователей.