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15:25, 20 сентября 2024Силовые структуры

Участника вооруженного нападения на офис Wildberries арестовали на 15 суток

Суд арестовал на 15 суток фигуранта дела о нападении на офис Wildberries

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток участника вооруженного нападения на офис компании Wildberries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый Чапанов А.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Наказанием для него стал административный арест.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. По делу были допрошены 27 человек.

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      Любовь Ширижик
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