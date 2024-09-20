Аферисты под предлогом замены счетчика получили доступ к данным на «Госуслугах»

Житель Биробиджана поверил, что говорит с УК, и потерял доступ к «Госуслугам»

29-летний житель Биробиджана стал жертвой мошенников, поверив в бесплатную замену счетчика. О случившемся пишет пресс-служба управления МВД по Еврейской автономной области.

Разговор с пострадавшим аферисты вели по телефону. В разговоре они представились сотрудниками управляющей компании «Госуслугам» и предложили бесплатно заменить счетчик. Подтвердить согласие на предоставление услуги, по словам махинаторов, можно было, назвав код из СМС-уведомления от «Госуслуг». Сомнений у пострадавшего не возникло, и он продиктовал злоумышленнику нужную комбинацию цифр.

Получив желаемое, собеседник завершил разговор. Вскоре мужчина обнаружил, что потерял доступ к личному кабинету на портале. Горожанин обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети мошенников попалась пожилая белгородка. Пенсионерка поверила, что ее счетами завладели неизвестные, и, по указке аферистов, обратилась в банк, чтобы снять средства. Развеять подозрения сотрудников ей помогла липовая справка о болезни, которую ей выдали преступники.