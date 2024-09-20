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15:33, 20 сентября 2024Бывший СССР

Украина увеличит военный бюджет на 65 процентов

Шмыгаль: в 2025 году на вооружение ВСУ выделят на 65 процентов больше денег

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2025 году на вооружение и военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется выделить на 65 процентов больше средств, чем в 2024-м, на это направят все деньги налогоплательщиков. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это означает рост затрат на военную технику почти на 300 миллиардов гривен (более 670 миллиардов рублей). Киев, добавил он, рассчитывает на то, что финансировать социальные программы, медицину и образование помогут международные партнеры Украины.

«В следующем году потребность во внешнем бюджетном финансировании составляет 38 миллиардов долларов (более 3,5 триллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Мы активно работаем над тем, чтобы привлечь эти средства от разных источников», — отметил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Украина потратит дополнительно еще полтриллиона гривен на военные расходы. Министр обороны республики Рустем Умеров заявил, что это поможет укрепить оборонные возможности страны.

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      Илья Таксюр
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