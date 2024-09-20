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07:44, 20 сентября 2024Россия

Украина выпустила ракету по региону России

Курский губернатор Смирнов: в небе над регионом сбита украинская ракета

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников!» — написал глава региона.

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В ночь на пятницу, 20 августа, в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и введен режим контртеррористической операции (КТО).

Тогда же средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь беспилотников над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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