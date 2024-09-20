Боец ВСУ Полторацкий: командование просило готовить стейки и тарталетки с икрой

Несмотря на проблемы с обеспечением, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) просило поваров украинской армии готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. О высоких гастрономических предпочтениях командиров ВСУ рассказал пленный украинский боец Руслан Полторацкий, передает ТАСС.

«Я в Киеве работал в ресторанах. Начальство об этом знало, и сказало и китель мне купить, и фартук, и все. Такие, конечно, запросы — стейк рибай, медальоны, разные тарталеточки с икрой, все такое», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что командование регулярно расхищало армейское имущество, в частности продукты, предназначенные для солдатских кухонь.

Ранее Полторацкий назвал провальной атаку ВСУ на Курскую область. Он назвал идею операции «фигней» и призвал украинских военных сложить оружие.