Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

В Запорожской области суд приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии

Запорожский областной суд приговорил 62-летнего украинца Сергея Спартесного к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Следствие и суд установили, что Спартесний в мае 2023 года в Энергодаре собирал информацию о марках и государственных регистрационных знаках машин, которые использовали работники российских правоохранительных органов. Эти данные он передавал сотруднику службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что задержанный ФСБ житель Луганской народной республики признался на видео в передаче сведений ВСУ.