Задержанный ФСБ житель ЛНР признался на видео в передаче сведений ВСУ

ФСБ показала видео с признанием жителя ЛНР в передаче сведений ВСУ

ФСБ показала видео задержания жителя Старобельского района Луганской народной республики (ЛНР), который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о российских войсках. Запись публикует издание «Известия».

На кадрах видны силовики, сопровождающие задержанного. Мужчина дает признательные показания. Со слов задержанного, с ним на связь вышел его знакомый, который является кадровым военным ВСУ и предложил заработать десять тысяч долларов.

От россиянина требовалось передать информацию о месте расположения российских войск, находящихся в ЛНР. Он согласился и переслал своему знакомому фото и видео материалы, но денег так и не получил. Через некоторое время к нему снова обратились за информацией и он в надежде, что второй раз его не обманут, повторно предоставил информацию противнику.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу сведений ВСУ.