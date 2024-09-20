Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 20 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу сведений ВСУ

ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего ВСУ сведения о российских военных

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Старобельского района, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о российских войсках. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Переданную мужчиной информацию ВСУ могли использовать для нанесения ракетных ударов по территории республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о критической инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

      Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

      Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

      На Украине запретили призыв одной категории граждан

      Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро

      Посольство России в Латвии прокомментировало неудачный аукцион по Дому Москвы в Риге

      МИД Северной Кореи выразил уверенность в победе России в украинском конфликте

      В Санкт-Петербурге закроются магазины «Великолукского мясокомбината»

      Задержанный ФСБ житель ЛНР признался на видео в передаче сведений ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше