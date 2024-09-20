ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу сведений ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Старобельского района, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о российских войсках. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на региональное управление ведомства.
Переданную мужчиной информацию ВСУ могли использовать для нанесения ракетных ударов по территории республики.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о критической инфраструктуре.