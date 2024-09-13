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14:24, 13 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о критической инфраструктуре

В ЛНР ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о критической инфраструктуре

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о критической инфраструктуре региона. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Во время допроса задержанный рассказал, что сам вышел на СБУ и предложил свою помощь. Он заявил, что пошел на этот шаг из-за своей политической позиции. При этом мужчина получил российский паспорт, потому что его требовали на работе в Луганске. По словам фигуранта, получение документа он согласовывал с украинским куратором.

Ранее сообщалось, что пожилую пару из ЛНР пыталась завербовать СБУ, чтобы получить документы об одном здании.

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