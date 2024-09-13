Украинские спецслужбы пытались завербовать пожилую пару из ЛНР

СБУ пыталась завербовать пожилую пару из ЛНР, которая навещала семью во Львове

Пожилую пару из Луганской народной республики (ЛНР) пыталась завербовать Служба безопасности Украины (СБУ), чтобы получить документы об одном здании. Об этом рассказал один из потерпевших Игорь, передает ТАСС.

Супруги решили навестить семью на Украине, в том числе внуков, проживающих во Львове. Во время пересечения украинской границы они спрятали российские паспорта. Однако СБУ узнала об этом и отвела мужчину с женщиной в отдельное помещение. Сотрудники украинской спецслужбы забрали у Игоря телефон и задавали вопросы о целях въезда, маршруте и родственниках.

После этого пару отпустили. Во время поездки мужчина обратился к украинским медикам, так как повредил колено и спину. По возвращении в ЛНР Игорю начал звонить якобы сотрудник ФСБ. «Говорил, что его организация хочет помочь с ремонтом здания, в котором я работаю. Я сотрудник одной крупной фирмы оптовой торговли, но мы располагаемся в старом советском здании, где нужно проводить капитальный ремонт», — объяснил потерпевший.

Сотрудники СБУ пытались получить от мужчины документы с описанием состояния конструкций здания. Затем фейковый работник ФСБ сказал, что узнал о травме Игоря и его руководство поручило направить деньги на лечение. Потерпевший отказался, но затем на карту поступили примерно 40 тысяч рублей. В тот момент он понял, что его вербуют. При проверке телефона выяснилось, что на него установили шпионскую программу, позволяющую прослушивать звонки и собирать другие данные. Как отмечается, пожилая пара не стала фигурантами уголовного дела. Специалисты также очистили устройства от программы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина России за сотрудничество с СБУ. Служба завербовала его в 2022 году, поручив сбор разведданных.