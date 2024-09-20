В Британии заявили о принятом решении по ударам Украины вглубь России

LBC: США и Британия втайне собираются разрешить Украине бить вглубь России

Вашингтон и Лондон втайне собираются разрешить Украине бить вглубь территории России с использованием поставленного Киеву вооружения. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция LBC.

«Как стало известно LBC, Великобритания и США собираются дать согласие в частном порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта. Он отверг предупреждение Путина, что принятие данного решения станет красной чертой, после которой Россия окажется в войне с НАТО.