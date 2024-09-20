В Донецке заочно осудили наемника из Латвии

Верховный суд в ДНР заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Его признали виновными по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и назначили 14 лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в период с февраля 2022 по май 2023 года Лукша принимал участие в боевых действиях. Воевал в качестве наемника на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения военизированного формирования «Интернациональный легион», за что получил более одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Донецке решили заочно судить наемников из Грузии и США.