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12:01, 20 сентября 2024Путешествия

В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

Shot: в аэропортах Тамбова и Борисоглебска ввели план «Ковер» ночью 20 сентября

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В аэропортах двух российских городов — Тамбова и Борисоглебска — ввели план «Ковер» в ночь на 20 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что ограничения на полеты действовали с 01:00 и были сняты спустя примерно три часа. Причиной стала угроза атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Минобороны страны, восемь украинских БПЛА были уничтожены отечественной системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Последний раз ограничения вводились в аэропорту Мурманской области 11 сентября. С 10:30 по московскому времени воздушная гавань в Апатитах не принимала и не отправляла авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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      Марк Успенский
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