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12:12, 20 сентября 2024Бывший СССР

В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре

Администрация Энергодара сообщила об ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Администрация Энергодара сообщила в Telegram об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре города.

«Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Информация о разрушениях уточняется», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет, а один из беспилотников ВСУ удалось сбить в воздухе.

18 сентября в Энергодаре заявили о массовом налете беспилотников ВСУ. Тогда сообщалось, что украинская армия стремится повредить инфраструктуру города.

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      Глеб Палехов
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