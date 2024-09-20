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01:10, 20 сентября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали призыв Европарламента бить по России

Депутат Ивлев назвал резолюцию Европарламента об ударах по России агрессивной

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Резолюция Европарламента (ЕП) с призывом снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России является агрессивной и безответственной. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям. Одновременно — это и дымовая завеса, маскировка ударов, уже наносимых ВСУ практически на оперативную глубину по территории России», — сказал он.

Ивлев подчеркнул, что США и НАТО поддерживают удары ВСУ по российской территории. Он также отметил, что на украинских дронах уже используются микрочипы из Германии и Нидерландов, в их память заложены «точнейшие карты», предоставленные американцами, а по Крыму бьют английскими и французскими ракетами.

Ранее ЕП одобрил резолюцию с призывом «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России». 425 депутатов проголосовали за, 131 — против, а еще 63 воздержались от голосования.

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