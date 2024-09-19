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20:36, 19 сентября 2024Россия

В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

Слуцкий: резолюция ЕП об ударах вглубь РФ провоцирует третью мировую

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Резолюция Европарламента (ЕП) о снятии с Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России направлена на разжигание третьей мировой войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта

Леонид Слуцкийдепутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что членам ЕП следует лучше осознавать возможные катастрофические последствия, которые может понести за собой одобрение данной просьбы. При этом Слуцкий отметил, что так как резолюция ЕП носит рекомендательный характер, это «пока спасает Старый Свет».

Резолюция с призывом разрешить удары Киева вглубь РФ была принята большинством голосов

О принятии соответствующей резолюции 425 депутатами стало известно ранее. Против проголосовали 131, еще 63 воздержались. В документе указано, что ЕП призывает «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России».

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кроме того, ЕП просит поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) большее количество боеприпасов, включая немецко-шведские ракеты Taurus, а также ускорить выделение Киеву кредита. Речь идет о 50 миллиардах евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.

Резолюция ЕП также подразумевает призывы аккумулировать средства на оружие для ВСУ посредством добровольных сборов с населения взводящих в состав ЕС стран в условиях сокращения ими финансирования таких расходов. Уточняется, что, поскольку резолюции носят рекомендательный характер, они не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.

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Призыв к ударам по РФ западным оружием назвали предпосылкой к ядерной мировой войне

Решение ЕП прокомментировал также спикер Госдумы Вячеслав Володин. «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия (...) Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься», — считает он. Володин предупредил о жестком ответе на одобрение ВСУ бить вглубь РФ.

Сенатор Совфеда Андрей Климов также считает, что резолюция ЕП увеличивает риски начала третьей мировой войны.

Политический класс европейского сообщества сегодня сильно болен. И эта ментальная болезнь угрожает жизням и здоровью граждан ЕС. Эти люди стали заложниками недальновидной и очень опасной русофобской политики

Андрей Климовсенатор Совфеда
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      Анастасия Алимпиева
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