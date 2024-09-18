В США оценили мирный план Зеленского по Украине. Дипломаты верят, что он «сработает»

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США будут продвигать мирный план Зеленского

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд прокомментировала мирный план урегулирования конфликта на Украине, который выдвинул президент страны Владимир Зеленский. Ее слова приводит РИА Новости.

В США ознакомились с планом Зеленского по окончанию конфликта на Украине

По мнению дипломата, предложение украинского лидера по урегулированию кризиса в стране сможет сработать. При этом она не раскрыла подробности плана Зеленского.

Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

Ранее сообщалось, что новый план по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Сергей Лещенко.

Ранее Зеленский разработал «план победы»

Мирный план Украины по основным пунктам готов на 90 процентов, заявил украинский президент 16 сентября. Киев представит его международным партнерам на следующей неделе. По его словам, инициатива содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, а также поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

Накануне появились данные о том, что Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. По версии издания Bild, он планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

О планах представить «план победы» Украины Зеленский сообщал еще в августе. В его предложения том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.

В России усомнились в переговорах на данном этапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ США использовать Украину как расходный материал в попытке подавлять Россию мог бы завершить конфликт. «Отказ от такой позиции во многом может поставить точку», — отметил он.

Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются Дмитрий Песков пресс-секретарь Путина

До этого сам президент России напомнил о позиции Кремля по поводу переговоров с Украиной. Он заявил, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом. По его словам, речь идет об обсуждении на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Кроме того, Путин подчеркивал, что перед переговорами с Киевом Москве необходимо разобраться с украинскими военными под Курском. Вторжением в регион Украина хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем по указанию Запада, объяснил он.

Украине обещали достойный ответ на вторжение в Курской области

Ранее Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. По его мнению, необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак. «Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — призвал он.

13 800 военнослужащих составили потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье. По данным Минобороны, ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли 13 800 военнослужащих и более 1500 единиц техники.