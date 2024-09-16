Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области с момента вторжения

МО РФ: ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли почти 14 тысяч бойцов

С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 14 тысяч бойцов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, потери украинских войск составили 13 800 военнослужащих, а также более 1500 единиц техники. «[ВСУ потеряли] 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня», — заявило Министерство обороны о потерях ВСУ техники.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление ВС России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, ВС действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.