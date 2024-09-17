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22:37, 17 сентября 2024Мир

В США ознакомились с планом Зеленского по окончанию конфликта на Украине

Постпред Томас-Гринфилд: США ознакомились с планом Зеленского по Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты уже ознакомились с планом Владимира Зеленского по окончанию военного конфликта с Россией. Об этом рассказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что он излагает стратегию и план, который может работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке», — отметила она.

Ранее стало известно, что новый план по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики вглубь территории России. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Сергей Лещенко.

15 сентября появилась информация о том, что Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. Как сообщило издание Bild, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе.

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      Марина Совина
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