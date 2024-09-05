Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. О позиции Москвы напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.
Глава государства подчеркнул, что речь идет об обсуждении на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей.
«Если действительно возникнет такое желание (...), мы не отказывались», — сказал он.
В ходе выступления на ВЭФ Путин также сообщил о больших потерях украинских войск в зоне боевых действий. В связи с этим он допустил обвал фронта сразу на нескольких направлениях. В результате ВСУ рискуют полностью утратить боеспособность, отметил глава государства.