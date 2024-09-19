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16:02, 19 сентября 2024Россия

В России ответили на резолюцию Европарламента об ударах вглубь страны

Климов обвинил ЕП в приближении мировой войны из-за резолюции об ударах по РФ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Резолюция Европарламента с призывом разрешить Украине наносить удары вглубь России носит декларативный характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Тем не менее, он подчеркнул, что своими действиями и заявлениями члены Европарламента увеличивают риски начала Третьей мировой войны.

«Юрисдикция стран Европарламента не распространяется за пределы стран ЕС. И все подобные резолюции носят декларативный характер. Здесь нет никаких юридических последствий и обязательств, — подчеркнул политик. — Но то, что эта резолюция была принята, указывает на милитаристскую и бутафорскую природу Европарламента».

Климов обвинил в безответственности тех, кто проголосовал за данную резолюцию. По его словам, таким образом эти политики голосуют и за Третьи мировую войну, которая неизбежно приведет к огромным людским жертвам, в том числе, в европейских странах.

«Политический класс европейского сообщества сегодня сильно болен. И эта ментальная болезнь угрожает жизням и здоровью граждан ЕС. Эти люди стали заложниками недальновидной и очень опасной русофобской политики, — сказал сенатор. — Однако, в любом случае, такие резолюции Европарламента не имеют никакого практического смысла, а лишь подчеркивают русофобский и милитаристский характер организации».

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС разрешить Украине бить вглубь территории России.

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