В Грузии обвинили США во вмешательстве в выборы

Миканадзе: санкции США против Грузии являются вмешательством в выборы

Санкции Госдепартамента США в отношении высокопоставленных лиц в Грузии перед выборами в парламент республики 26 октября являются вмешательством в выборы. С таким обвинением на брифинге выступил член парламентского большинства Гиви Миканадзе, пишет ТАСС.

Депутат прокомментировал американские санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также введение Госдепом визовых ограничений в отношении высокопоставленных должностных лиц грузинского правительства, парламентариев и членов их семей, назвав их вмешательством в предвыборный процесс и попыткой влияния на волю избирателей.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нападением на страну санкции Соединенных Штатов в отношении чиновников МВД республики. При этом он подчеркнул, что их отмена является условием перезагрузки отношений с Вашингтоном.