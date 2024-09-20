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14:06, 20 сентября 2024Экономика

В квартире россиянина рухнул потолок

Потолок рухнул сразу в нескольких комнатах в квартире у жителя Кузбасса

Потолок рухнул сразу в нескольких комнатах в квартире у жителя кузбасского Прокопьевска, сообщает «МК Кузбасс».

Квартира мужчины находится в доме по адресу улица Революции, 20. Под завалами оказались гостиная, кухня и спальня. Ранее в доме протекала крыша, мужчина обращался по этому поводу в администрацию, управляющую компанию. В итоге рабочие накрыли место протечки баннером. Этот баннер после обрушения приземлился на шкаф в спальне.

В администрации города журналистам сообщили, что заявка местного жителя принята к рассмотрению.

Ранее в Санкт-Петербурге в одной из новостроек в Красногвардейском районе потолок обрушился на восьмилетнего ребенка. Известно, что жители дома неоднократно подавали заявки в управляющую компанию, чтобы та приняла меры и отремонтировала потолки в здании.

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      Мария Черкасова
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