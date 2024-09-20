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10:29, 20 сентября 2024Мир

В МИД заявили о попытке Запада снять с себя ответственность за подрыв «Северных потоков»

Захарова: Запад хочет снять с себя ответственность за подрыв «Северных потоков»
«Северный поток-2»

«Северный поток-2». Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Запад хочет снять с себя ответственность за подрыв «Северных потоков» и отказывается делиться с Россией результатами расследования теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим, как Запад пытается снять с себя ответственность за этот теракт... Ясно одно — Германия располагает важной информацией. Она, с одной стороны, делится ею с журналистами, с другой — скрывает от Совбеза ООН эти данные», — сказала она.

Захарова также рассказала, что власти Швеции, Дании и ФРГ проигнорировали запросы Москвы и не поделились данными расследований.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает все, чтобы наказать ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности украинцев к подрыву, канцлер заявил, что состоит в хороших отношениях с главой государства.

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      Лина Пивоварова
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