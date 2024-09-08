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16:42, 8 сентября 2024Мир

Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв «Северных потоков»

Шольц заявил, что ответственные за подрыв «Северных потоков» будут наказаны

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Власти Германии сделают все, чтобы наказать ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». С таким обещанием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы ничего не было утаено. Будет сделано все для того, чтобы те, кто это сделал, были наказаны», — сказал Шольц, говоря о расследовании терактов на «Северных потоках».

Отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности украинцев к подрыву, канцлер заявил, что состоит в хороших отношениях с главой государства. «Одновременно мне совершенно ясно, что эти вещи должны быть расследованы», — добавил Шольц.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Москва не получила достоверных данных о расследовании дела о подрыве «Северных потоков». Он назвал эту ситуацию удручающей.

В августе Германия выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрыве газопроводов. По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к терактам причастны три гражданина Украины.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.

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      Олег Давыдов
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