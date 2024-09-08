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11:00, 8 сентября 2024Мир

Российский посол высказался о расследовании дела о подрыве «Северных потоков»

Посол Нечаев: Россия не получила достоверных данных о подрыве «Северных потоков»
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия не получила достоверных данных о расследовании дела о подрыве «Северных потоков». По теме высказался российский посол в Германии Сергей Нечаев, передает ТАСС.

По его словам, были направлены многочисленные запросы от Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, председателя правительства России к правительствам, в том числе Германии, о международном расследовании террористического акта. Кроме того, вопрос неоднократно поднимался в Совете Безопасности ООН.

«Нанесен террористический удар против международной энергетической инфраструктуры, критической инфраструктуры (...) Но мы пока никаких убедительных документов, тем более объяснений не получили. Это удручает», — заключил дипломат.

В сентябре 2022 года зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.

В августе 2024 года Германии выдала ордер на арест гражданина Украины по подозрению в подрывах «Северных потоков». Немецкие издания провели расследование и пришли к выводу, что к взрывам на газопроводах причастны три инструктора по дайвингу из Украины, которые могли обладать навыками погружения на глубину до 80 метров.

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      Елена Торубарова
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