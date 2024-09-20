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12:46, 20 сентября 2024Россия

В Минобороны рассказали о новых попытках ВСУ прорваться через российскую границу

Минобороны: отражены четыре попытки ВСУ прорваться через российскую границу

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отражены четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу. О новых попытках вторжения на российские территории сообщили в Минобороны России.

Попытки прорыва украинских войск зафиксировали в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Как рассказали в министерстве, отразить атаки ВСУ удалось при поддержке российской авиации и огня артиллерии.

В результате ВСУ потеряли до 60 солдат, а также 10 единиц техники — два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения.

В частности, была уничтожена западная техника — немецкий танк Leopard и боевые машины пехоты CV-90 шведского производства.

Ранее в Минобороны сообщили о попытках провести контратаки в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня. Всего за сутки потери украинских войск на курском направлении составили более 370 бойцов.

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      Елена Торубарова
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