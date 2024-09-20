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12:30, 20 сентября 2024Россия

Россия уничтожила в Курской области еще один немецкий танк Leopard

Минобороны России: в Курской области уничтожен еще один танк Leopard ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские войска уничтожили в Курской области еще один немецкий танк Leopard, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, иностранная техника уничтожена в ходе отражения попыток ВСУ прорваться через российскую границу в районе населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. В результате Украина потеряла до 60 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, три шведские боевые машины пехоты CV-90, четыре боевые бронемашины и инженерную машину разграждения.

О первом уничтоженном в Курской области немецком танке стало известно из сводки Минобороны от 18 сентября.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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