Россия уничтожила в Курской области еще один немецкий танк Leopard

Минобороны России: в Курской области уничтожен еще один танк Leopard ВСУ

Российские войска уничтожили в Курской области еще один немецкий танк Leopard, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, иностранная техника уничтожена в ходе отражения попыток ВСУ прорваться через российскую границу в районе населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. В результате Украина потеряла до 60 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, три шведские боевые машины пехоты CV-90, четыре боевые бронемашины и инженерную машину разграждения.

О первом уничтоженном в Курской области немецком танке стало известно из сводки Минобороны от 18 сентября.