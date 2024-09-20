Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:39, 20 сентября 2024Мир

В Нидерландах изучат возможность высылки украинских уклонистов на родину

Volkskrant: Нидерланды изучат возможность отправки украинских мужчин на родину

Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста, в том числе уклонистов. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф, передает газета De Volkskrant.

Такое заявление он сделал в ответ на просьбу лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерса. В то же время Схоф подчеркнул, что в данном вопросе необходимо быть «чрезвычайно осторожными».

По данным Национального бюро статистики, по состоянию на ноябрь 2023 года в Нидерландах проживали почти 19 000 украинцев призывного возраста. При этом всего на конец прошлого года в стране зарегистрировано почти 39 000 мужчин из Украины.

Ранее на Украине задержали сотрудницу правоохранительных органов, помогавшую уклонистам сбегать из страны. По данным следствия, на пограничном пункте пропуска в Волыни женщина не вносила сведения о мужчинах, покидающих страну. Стоимость данной услуги правоохранителя составляла 3,5 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили ввести 13-ю пенсию. Кому и за что она будет полагаться?

      Украина выпустила ракету по региону России

      Российский мобилизованный дважды уклонился от службы и получил шесть лет колонии

      ВСУ обстреляли выкапывающих картошку жителей Курской области

      Китай уменьшил импорт одного российского энергоносителя

      В Нидерландах изучат возможность высылки украинских уклонистов на родину

      Стало известно об ударе ВС России по боевикам «Азова» в Харькове

      Женщина рассказала о нравах богатых воспитанников частной школы-интерната

      Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

      Россиянка описала отдых в Пятигорске за 100 тысяч фразой «конечно, можно потратить меньше»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше