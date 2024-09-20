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08:24, 20 сентября 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате ракетного удара поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — заявил чиновник.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее о повреждении инфраструктуры региона Прокудин сообщал 16 сентября. Тогда чиновник также не раскрыл, какой именно объект инфраструктуры пострадал и где он был расположен.

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      Глеб Палехов
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