В Польше отказались от слов о передаче Крыма под мандат ООН

Глава МИД Польши отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), сказанных во время встречи в формате YES в Киеве. Его цитирует портал Onet.

«На конференции имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов», — объяснился глава польского МИД. По его словам, в ходе этой дискуссии обсуждались варианты реализации предложения президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма государству. Он говорил о дипломатических шагах, подчеркнул Сикорский.

О том, что контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат ООН, глава МИД Польши заявил накануне. По его мнению, это необходимо для «честного референдума», который может организовать международная миссия, и дальнейшего определения статуса Крыма.