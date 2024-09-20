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08:37, 20 сентября 2024Россия

В России комбайн провалился в огромную яму посреди поля и попал на видео

В Иркутской области комбайн провалился в карстовую воронку, водителя не спасли

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Иркутской области комбайн провалился в огромную яму посреди поля. Видеозапись последствий ЧП опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно провал диаметром в несколько метров, на дне которого лежит комбайн. «Карстовая воронка», — говорит мужской голос за кадром.

По данным канала, глубина воронки превышает десять метров. Техника упала на кабину, находившегося в ней комбайнера спасти не удалось.

Ранее в Урюпинске огромная яма образовалась посреди дороги. Глубина провала составила несколько метров. В воронку чуть не попал один из автомобилей.

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      Алан Босиков
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