В России оценили будущее литиевых батарей после взрывов в Ливане

Политолог Кузнецов: отказаться от литиевых батарей в ближайшее время невозможно

Мир не сможет в ближайшее время полностью отказаться от литиевых батарей, поскольку без них невозможна работа по сути всех окружающих нас устройств. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

«Отказаться от литиевых аккумуляторов здесь и сейчас невозможно, потому что на них построен современный технологический уклад цивилизации», — оценил он вероятность замены литий-ионных батарей после их взрывов в Ливане.

Помимо остановки транспорта и связи без литиевых батарей немыслимы экологические проекты, которые остаются приоритетными для многих стран мира, добавил эксперт. Вместе с тем в будущем можно ожидать развитие систем безопасности, которые будут считывать лишние функции в устройствах с литиевыми аккумуляторами, но на это, по мнению Кузнецова, потребуются годы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал взорвавшуюся в Ливане технику новым оружием индивидуально-массового поражения. По его мнению, это можно считать новым словом в безжалостной войне против человека.

