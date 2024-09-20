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08:02, 20 сентября 2024Россия

В Совфеде отреагировали на взрывающуюся в Ливане технику

Пушков о взрывающихся пейджерах: новое оружие индивидуально-массового поражения

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Техника, которая взрывается в руках у людей в Ливане, является новым оружием индивидуально-массового поражения. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — сказал Пушков.

По его мнению, создатели новых видов поражения людей непрерывно работают и не отдают себе отчета в том, что, работая над уничтожением себе подобных, они в конечном счете также ведут работу над уничтожением самих себя.

Пейджеры начали взрываться по всему Ливану 17 сентября. Израиль, согласно данным аналитиков, произвел детонацию пейджеров в Ливане из-за того, что как минимум два члена «Хезболлы» поняли, что с их устройствами что-то не так.

На следующий день, 18 сентября, в Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла» — вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Кроме того, были зафиксированы детонации раций, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов, работающих на солнечных батареях. Пострадали свыше четырех тысяч человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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