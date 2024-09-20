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04:25, 20 сентября 2024Россия

В России предупредили Запад о третьей мировой войне

Аналитик Леонков: разрешение на удары ВСУ по России приведет к третьей мировой

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны Запада ошибочно верят в то, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими и европейскими ракетами по России останется без ответа со стороны Москвы. Об этом агентству РИА Новости заявил военный аналитик Алексей Леонков.

«Снятие ограничения на использование Киевом американского оружия для нанесения ударов вглубь России приведет к резкой эскалации конфликта и к возможному началу третьей мировой войны. С такими просьбами могут обращаться только полнейшие безумцы», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Запад хочет победить Россию «любой ценой», но с военной точки зрения подобное решение разрешить удары ВСУ по РФ является неверным. Он также отметил, что в тот момент, когда эти ракеты полетят по целям в России, Москва «будет считать, что блок НАТО вступил против нас в войну со всеми вытекающими последствиями». «Россия к этому готова», — заключил Леонков.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента (ЕП) о снятии с Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России направлена на разжигание третьей мировой войны. Парламентарий подчеркнул, что членам ЕП следует лучше осознавать возможные катастрофические последствия, которые может понести за собой одобрение данной просьбы.

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      Артём Верейкин
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