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12:04, 20 сентября 2024Россия

В России школьникам-отличникам предложили вручать тетради с павшими бойцами СВО

В Псковской области отличникам предложили вручать тетради с павшими бойцами СВО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Псковской области школьникам-отличникам предложили вручать тетради с погибшими бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников, его слова приводятся в группе во «ВКонтакте».

Он отметил, что такие презенты уже начали готовить к печати. Ведерников пояснил, что на обложках разместят снимки павших военных Псковского гарнизона.

Сама идея возникла в июне текущего года, тогда на встрече с губернатором Псковской области предложила такой способ поощрения Татьяна Щербакова из Великих Лук. Женщина потеряла сына на спецоперации. Сейчас она координирует работу фонда «Защитники Отечества» в своем городе.

«Это значимый проект, который позволит детям больше узнать о наших героях-военнослужащих», — подчеркнул Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в школе № 65 выставили форму пленного украинского солдата.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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