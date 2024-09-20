В Красноярске в школе № 65 выставили форму пленного солдата ВСУ

В Красноярске в школе № 65 выставили форму пленного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в группе российского образовательного учреждения во «ВКонтакте».

Экспозицию, где заметили украинское обмундирование, посвятили специальной военной операции.

«Выставка знакомит школьников с выпускниками учебного заведения и родителями учеников, которые проявили отвагу, мужество и героизм при защите нашей Родины», — говорится в описании мероприятия.

На стендах также представили фотографии военных и флаг танковых войск. Передал «артефакты» для выставки выпускник этой школы Данил Лалетин, который сейчас находится на фронте.

Ранее сообщалось, что член Совета депутатов подмосковного городского округа Балашиха Леонид Любимцев подарил школьникам пулемет Калашникова, привезенный из зоны спецоперации.