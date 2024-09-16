Подмосковный депутат подарил школьникам пулемет Калашникова из зоны СВО

В Балашихе депутат Любимцев подарил школьникам пулемет Калашникова из зоны СВО

Член Совета депутатов подмосковного городского округа Балашиха Леонид Любимцев подарил школьникам пулемет Калашникова, привезенный из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Подъем».

Оружие в торжественной обстановке депутат передал руководству СОШ №26. В свою очередь, директор школы Анна Лифенко заявила, что пулемет не является военным атрибутом.

«Это не пулемет, это его останки, то, что осталось от него. Это все перекорежено, из земли выкопанное, то есть это чисто экспонат. У нас есть музей, это многоплановый музей, там есть экспозиция герою, чье имя носит школа», — пояснила она.

Известно, что в 2023 году Любимцев отправился в зону проведения спецоперации.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил установить в школах электронные табло с именами участников СВО. В администрации градоначальника отметили, что подобные меры необходимы для того, чтобы современные школьники знали об подвиге и патриотизме бойцов.