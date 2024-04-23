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17:18, 23 апреля 2024Россия

В российских школах появятся электронные табло с именами участников СВО

Беглов поручил установить в школах электронные табло с именами участников СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил установить в школах электронные табло с именами участников специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации градоначальника передает РИА Новости.

«Губернатор сообщил, что уже дал поручение установить электронные табло с именами мужественных участников СВО во всех школах, где они учились, чтобы современные школьники знали об их подвиге и патриотизме», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что подобную практику присвоения школам имен героев спецоперации необходимо продолжить.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать у школ некрополи. Таким образом он призвал приостановить установку мемориальных досок участникам спецоперации на школах. В свою очередь, депутаты Госдумы поддержали призыв градоначальника.

ЖЗЛ
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