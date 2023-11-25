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13:12, 25 ноября 2023Россия

В Госдуме отреагировали на призыв не создавать у школ некрополи

В Госдуме поддержали призыв мэра Пензы Басенко не создавать у школ некрополи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы поддержали призыв мэра Пензы Александра Басенко приостановить установку мемориальных досок участникам спецоперации на школах. Об этом сообщает «Подъем».

В беседе с изданием первый зампред комитета Госдумы по образованию Михаил Берулава заявил, что в данном вопросе нужен взвешенный подход, который бы учитывал мнения жителей региона. По его словам, в каждой школе должно быть патриотическое воспитание, должна сохраняться память о выпускниках, однако ее не следует превращать в мемориал.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов также отметил, что решение об открытии памятных табличек следует принимать по окончании СВО.

Ранее мэр Пензы заявил, что необходимо позаботиться о детской психике и не создавать у школ некрополи.

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      Илона Палей
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