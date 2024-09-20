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12:05, 20 сентября 2024Экономика

В России заявили о поисках Европой вариантов сохранения транзита через Украину

РИА Новости: Европа хочет сохранить транзит газа через Украину

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Европейские страны окажутся в невыгодном положении, если откажутся от транзита газа через Украину. Об этом заявил РИА Новости доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, без этого транзита цены могут взлететь до 600-650 долларов за 1000 кубометров.

«Там определенно рассматривают возможность заключения контракта с "Газпром экспортом" и европейским энергетическим предприятием, которое, в свою очередь, подпишет соглашение с оператором газотранспортной системы Украины», — считает Тимофеев.

Отмечается, что подобное решение было принято Будапештом и Братиславой в ситуации с нефтепроводом «Дружба», перекрытым Украиной из-за санкций: Венгерская MOL Group заключила новые соглашения с поставщиком топлива и операторами трубопроводов о транзите через Украину и Белоруссию.

Ранее заместитель госсекретаря по энергетической безопасности Венгрии Чаба Марошвари заявил, что страна не получает достаточно поддержки для отказа от газа из России. По его словам, Евросоюз требует как можно быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива. Однако этот процесс потребует сотен миллионов евро, и небольшим государствам с «нехваткой капитала и значимых игроков на рынке» такое не по карману.

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