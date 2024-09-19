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10:33, 19 сентября 2024Экономика

В Европе пожаловались на недостаточную поддержку для отказа от газа из России

Марошвари: Венгрия не получает достаточно поддержки для отказа от газа из России

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Венгрия не получает достаточно поддержки для отказа от газа из России, заявил заместитель госсекретаря по энергетической безопасности Чаба Марошвари. Слова представителя европейской страны приводит Reuters.

По словам Марошвари, Евросоюз требует как можно быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива. Однако этот процесс потребует сотен миллионов евро, и небольшим государствам с «нехваткой капитала и значимых игроков на рынке» такое не по карману.

«В результате военных действий на Украине на нас оказывалось все более сильное давление (...), однако они отказываются выделять нам средства на это», — пожаловался он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна не сможет выжить без поставок российской нефти, которые идут по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. По его словам, республика в случае остановки транзита «полностью лишается нефти», потому что не имеет достаточной альтернативной инфраструктуры и не сможет удовлетворить спрос граждан и предприятий.

Сийярто также признал, что энергетическая безопасность Венгрии невозможна без российского газа. «Дело не в политике, а в физике и математике», — подчеркнул он. Поэтому во время визита в РФ он обсудил с председателем правления российской компании «Газпром» Алексеем Миллером вопросы поставок топлива.

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