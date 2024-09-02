Блокирующая помощь Украине страна заявила о зависимости от России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о невозможности выжить без нефти из России

Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти, которые идут по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, республика в случае остановки транзита «полностью лишается нефти», потому что не имеет достаточной альтернативной инфраструктуры и не сможет удовлетворить спрос граждан и предприятий. При этом в настоящее время решение Киева затронуло около трети импорта из России для Венгрии и еще больше — для Словакии.

Венгерские власти последовательно блокируют инициативы Евросоюза в поддержку Украины, если имеют такую возможность. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе указывал, что из-за действий «одной страны» блок по-прежнему не может разморозить около шести миллиардов евро на эти цели.

Сийярто рассказал, что Будапешт ведет переговоры с российскими поставщиками и украинскими транзитерами и постепенно приближается к долгосрочному решению. Однако процесс, детали которого дипломат не раскрыл, не завершен. В качестве одного из вариантов ранее называлось принятие на себя рисков поставок через Украину венгерским MOL.

Венгрия и Словакия перестали получать нефть российской компании «Лукойл» после ужесточения санкций Украины в ее отношении. При этом данные о том, насколько сохранившийся транзит удовлетворяет потребности двух стран, расходятся.

Так, Bloomberg подсчитало, что уровни прокачки после введения санкций в целом соответствовали тем, что наблюдались с начала года, и каких-либо провалов не видно. В то же время «Коммерсантъ» отмечает, что «Татнефть» и «Русснефть», пришедшие на смену «Лукойлу», не выполнили заявки европейских стран из-за невозможности согласовать их.

По оценке Виктора Катоны из Kpler, Словакия недополучила почти 200 тысяч тонн нефти, которые ей понадобились после выхода из ремонта нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.