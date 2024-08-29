Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 29 августа 2024Экономика

Венгрия продолжила блокировать выделение шести миллиардов евро Украине

Боррель: ЕС не смог разблокировать €6 млрд для передачи Украине из-за Венгрии

Фото: Francesco Guarascio / Reuters

Евросоюз не может пока разблокировать около шести миллиардов евро военной помощи Украине из-за вето, наложенного властями «одной страны». Об этом на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Под «одной страной» европейский чиновник имел в виду Венгрию, которая неоднократно блокировала или пыталась блокировать усилия Евросоюза по поддержке Киева, в том числе в военной сфере.

Вместе с тем Боррель указал, что 1,4 миллиарда евро, взятые из доходов от размещения замороженных российских активов, уже потрачены в интересах Украины. Их получила либо сама республика, либо страны, которые поставляют ей оружие.

Глава европейской дипломатии призвал снять все ограничения на удары по России западным оружием и назвал приоритетом поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву, что связано с ударами по украинской энергетике и инфраструктуре. В то же время, по его мнению, передать необходимый объем ПВО в короткие сроки будет непросто.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

      В десятках регионов России построили дороги из вторсырья

      Душивший россиянок маньяк-подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

      Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на сотни тысяч рублей

      Российские школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

      Россиянин выиграл почти 10 миллионов рублей в лотерею

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      В Минобороны России заявили о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР

      Стало известно о лишении Дурова родительских прав

      Населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше