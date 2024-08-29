Венгрия продолжила блокировать выделение шести миллиардов евро Украине

Боррель: ЕС не смог разблокировать €6 млрд для передачи Украине из-за Венгрии

Евросоюз не может пока разблокировать около шести миллиардов евро военной помощи Украине из-за вето, наложенного властями «одной страны». Об этом на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Под «одной страной» европейский чиновник имел в виду Венгрию, которая неоднократно блокировала или пыталась блокировать усилия Евросоюза по поддержке Киева, в том числе в военной сфере.

Вместе с тем Боррель указал, что 1,4 миллиарда евро, взятые из доходов от размещения замороженных российских активов, уже потрачены в интересах Украины. Их получила либо сама республика, либо страны, которые поставляют ей оружие.

Глава европейской дипломатии призвал снять все ограничения на удары по России западным оружием и назвал приоритетом поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву, что связано с ударами по украинской энергетике и инфраструктуре. В то же время, по его мнению, передать необходимый объем ПВО в короткие сроки будет непросто.