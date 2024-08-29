Назван бенефициар проблем с транзитом российской нефти через Украину

«Ъ»: от блокировки поставок «Лукойла» в Европу через Украину выиграла «Татнефть»

Основным бенефициаром санкций Украины против «Лукойла», которые привели к остановке транзита нефти этой компании в Венгрию и Словакию, стала «Татнефть», компенсировавшая европейским странам выпавшие объемы. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

В июле на компанию пришлось 77 процентов поставок по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и 92 процента — в Словакию. При этом в первом полугодии ее доля находилась на уровне 34 процентов и 53 процентов соответственно. Собеседники издания полагают, что «Татнефть» останется ключевым поставщиком по «Дружбе» и в августе, хотя поставки в Словакию также начала «РуссНефть».

В то же время они утверждают, что новые экспортеры не в полной мере выполнили заявки заказчиков, так как оператор украинского участка «Укртранснафта» одобрил только 82 процента и 65 процентов от запроса.

По оценке Виктора Катоны из Kpler, Словакия недополучила почти 200 тысяч тонн нефти, а помогла ей только экстренная остановка Литвиновского НПЗ в Чехии, что было связано с обнаружением бомбы времен Второй мировой войны. Таким образом, частично запасы нефти для переработке на этом заводе были востребованы Словакией.

Ранее Bloomberg подсчитал, что санкции Киева в отношении «Лукойла» не привели к снижению поставок российской нефти через Украину, потому что уровни экспорта в Венгрию и Словакию соответствовали среднемесячным объемам с начала года.

Страны ведут переговоры с Киевом для долгосрочного разрешения ситуации. Одним из вариантов является принятие на себя рисков поставок от российско-украинской границы венгерским концерном MOL.