Венгрия обсудила с «Газпромом» поставки российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто и глава «Газпрома» Миллер обсудили поставки газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил с председателем правления российской компании «Газпром» Алексеем Миллером вопросы поставок газа из РФ в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Сийярто опубликовал в аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографии со встречи с Миллером в Санкт-Петербурге. Глава МИД Венгрии прибыл в Россию 30 августа.

По словам министра иностранных дел, энергетическая безопасность Венгрии невозможна без российского газа. «Дело не в политике, а в физике и математике», — подчеркнул он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев с 1 января 2025 года не продлит транзит российского газа в Европу, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ. По его словам, речь может идти о «газе, который будет идти из среднеазиатских стран».