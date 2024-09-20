В российском регионе появится новый мусоросортировочный комплекс

В Липецкой области построят новый мусоросортировочный комплекс

В Липецкой области строят новый мусоросортировочный комплекс, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

О строительстве стало известно в ходе встречи генерального директора РЭО Дениса Буцаева и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. По словам Буцаева, РЭО вложил в проект 3,517 миллиарда рублей.

Комплекс позволит региону практически полностью обеспечить достижение показателей нацпроекта «Экология». В состав войдут объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), мощностью на 200 тысяч тонн для обработки отходов и участок для компостирования.

Артамонов указал, что новое предприятие обеспечит полную сортировку мусора и позволит направить еще больше сырья на вторичную переработку.

Ранее заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин рассказал, что в России в настоящее время сортируется 54,3 процента ТКО, 13,9 процента проходят утилизацию. С момента начала пятилетнего проекта по реформе отрасли обращения с отходами в России был построен 261 завод.