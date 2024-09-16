Оценен объем сортировки отходов в России

РЭО: в России сортируется 54 % коммунальных отходов

Более половины твердых коммунальных отходов (ТКО) в России проходят сортировку. Об этом заявил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин, сообщается на сайте организации.

РЭО подвел промежуточные итоги пятилетней реформы отрасли обращения с отходами в России. Благодаря принятым мерам сейчас 54,3 процента ТКО в стране сортируются, а 13,9 процента проходят утилизацию. С момента старта проекта также был построен 261 завод по обращению с отходами.

Макрушин отметил, что в будущем нужно сконцентрироваться на развитии компостирования отходов, производстве твердого топлива и переработке вторичных ресурсов. По его словам, половина необходимой для этого инфраструктуры уже построена, однако предстоит создать еще 400 предприятий. «К 2030 мы должны сортировать все 100 процентов бытовых отходов, а перерабатывать половину», — напомнил замгендиректора РЭО.

Ранее РЭО предложил выделить текстильные отходы в отдельную категорию в классификаторе отходов. Такая мера поможет регулировать сбор и утилизацию выброшенного текстиля.